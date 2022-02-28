شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية تبحثان التنسيق والتشاور والعمل المشترك فى الشئون الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الاثنين، مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية بين البلدين وتعاونهما الإستراتيجى فى جميع المجالات خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك فى الشؤون الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الأمير خالد بن سلمان نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي ، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتمنياتهما لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار ، كما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الأمير خالد بن سلمان أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وخالص تمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.