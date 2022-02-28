شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تقدم التعازى لأسرة مواطن قتل فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان للرئاسة الجزائرية، أمس الأحد، تعليقا على فاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف بأوكرانيا، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقدم بتعازيه وأصدق مواساته إلى عائلة الفقيد طالبي محمد عبد المنعم، راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت أعلنت الجزائر، الأحد، مقتل أحد أفراد جاليتها في أوكرانيا، وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة كييف، يوم السبت، مشيرة إلى أن الأجهزة الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، إلى نقل جثمان الفقيد إلى الجزائر.

في السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الجزائري عن تعازيه لعائلة المرحوم وذويه، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وبحسب البيان، جددت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها، والبقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية بكييف، وكذلك مع البعثات الدبلوماسية بكل من وارسو وبوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية حرصها على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر، داعية كافة المواطنين المعنيين إلى التواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني المرفقة.