تعرف على حل بسيط لعلاج البثور الناتجة عن ارتداء الكمامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتداء الكمامة يؤدي إلى ظهور بثور، لا سيما لدى النساء، اللاتي تكون بشرتهن حساسة أو تعانين من أمراض جلدية مثل التهاب الجلد التأتبي.



وقالت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، إن السبب في ذلك يرجع إلى نشوء بيئة رطبة تحت الكمامة بفعل التنفس، إضافة إلى الاحتكاك الميكانيكي بين الكمامة والبشرة.

ولتجنب نشوء البثور، يتعين على المرأة عدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة تغيير الكمامة بصفة منتظمة.

وبالنسبة للمكياج، أوصت شلوسبيرجر بوضع كريم مرطب وليس كريم دهني نهارا، محذرة في الوقت ذاته من وضع كريم أساس "فاونديشن"، وذلك تجنبا لتغطية البشرة بشكل مزدوج يمنعها من "التنفس" جيدا، وبالتالي يُزيد من خطر نشوء البثور.