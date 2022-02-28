باحثون: آلام القفص الصدري من أعراض الإصابة بالتهاب الجنبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الصدر إن التهاب الجنبة “Pleuritis” هو التهاب يُصيب البطانة المحيطة بالرئتين والمعروفة باسم "الجنبة".



وأوضحت الجمعية أن التهاب الجنبة غالباً ما يكون ناجماً عن الإصابة بمرض آخر، مثل الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة والانسداد الرئوي ونزلة البرد والسل وقصور القلب والتهاب البنكرياس وإصابات الصدر مثل كدمات أو كسور في الضلوع، بالإضافة إلى الذئبة الحمامية الجهازية أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وتتمثل أعراض التهاب الجنبة في آلام شديدة في القفص الصدري، والتي تزداد حدتها عند أخذ نفس عميق أو العطس أو السعال. وقد تمتد الآلام المرتبطة بالتنفس إلى الرقبة أو الظهر أو الجانبين. ومن الأعراض الأخرى السعال الجاف والحمى وقِصر النفس وضيق التنفس.

ويتوقف علاج التهاب الجنبة على السبب، الذي يرجع إليه، فعلى سبيل المثال يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية إذا كان التهاب الجنبة يرجع إلى الالتهاب الرئوي البكتيري. وبشكل عام يشمل العلاج الأدوية المثبطة للالتهاب والمسكنة للألم والمعالجة للسعال، بالإضافة إلى تمارين التنفس.

وفي بعض الحالات، مثل التصاق غشاء الرئة مع غشاء الجنبة، يستلزم الأمر الخضوع للجراحة لإزالة هذا الالتصاق، الذي يتسبب في ضعف التنفس بشدة.