باحثون: الجلوس لمدة طويلة يهددك بجلطة الساق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر البروفيسور يورجن رينجفالد من أن الجلوس لمدة طويلة – أثناء رحلات الطيران الطويلة مثلاً– يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، حيث يتسبب توقف حركة عضلات باطن الساق في حدوث خلل بسريان الدم، ومن ثم يتخثر الدم، وفي أسوأ الحالات قد يتحرك الدم المتخثر ويصل إلى الرئة مسبباً الإصابة بجلطة رئوية، والتي تهدد الحياة.



وأوضح اختصاصي طب السفر الألماني أن العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بجلطة الساق، تتمثل في التقدم في العمر والحمل والسِمنة والتدخين ودوالي الساقين وقصور القلب وأمراض السرطان والخضوع لجراحة مؤخراً.

وللحد من خطر الإصابة بجلطة الساق، ينبغي تحريك الساقين والنهوض من حين إلى آخر وشرب السوائل على نحو كاف، بمعدل ربع لتر كل ساعتين من أجل تحسين خصائص سريان الدم، مع مراعاة الإقلال من المشروبات المدرة للبول مثل القهوة.

ومن المهم أيضاً تجنب ارتداء ملابس ضيقة، كما لا يجوز وضع الساقين فوق بعضهما البعض لمدة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بجلطة الساق، ارتداء جوارب ضاغطة.