شركة سبوتيفاي تطلق شاشة ذكية للسيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سبوتيفاي عن إطلاق الشاشة الذكية Car Thing الجديدة المخصصة للسيارات بسعر يبلغ نحو 90 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة السويدية أن الشاشة الذكية Car Thing الجديدة مخصصة للسيارات القديمة، التي لا يمكن تجهيزها بنظام أبل CarPlay أو غوغل Android Auto.

ويتم توصيل الشاشة الذكية اللمسية بالإنترنت عبر الهاتف الذكي ويتم ربطها بحساب سبوتيفاي الخاص بالمستخدم. وبعد ذلك، يمكن للمستخدم تشغيل الموسيقى في السيارة عبر أربعة ميكروفونات من خلال الأمر الصوتي “Hey Spotify”. وكبديل يمكن التحكم في الشاشة عبر الإيماءات أو بواسطة طارة كبيرة.

ويتطلب استخدام الشاشة الذكية Car Thing الجديدة الاشتراك في خدمة Spotify Premium المدفوعة، والتي تبلغ 99ر9 يورو شهرياً. كما أن اشتراكات الأسرة والطلاب متوافقة مع الشاشة الذكية.