شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية بارد بالكويت ومعتدل فى الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2022، فى السطور التالية:-



طقس السعودية قالت مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن "بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير". الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين حالة البحر: متوسط الموج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإثنين المتوقع على الإمارات، رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية - غائم جزئيا و غائما أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية – انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

طقس الكويت

قالت إدارة الأراصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين سيكون مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، خلال الليل.

أما في النهار فهو دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ... درجة الحرارة الصغرى: 14 °ﻡ

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس الإثنين، معتدل مع كميات متفاوتة من السحب وبارد نسبي خلال النهار .

الراياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 24 م درجة الحرارة الصغرى 14 م

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%