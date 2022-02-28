شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني” يتوقع: استمرار الأجواء الباردة وأمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الأجواء الباردة على معظم أجزاء ومناطق المملكة.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، حدوث انخفاض في درجات الحرارة، كان أقلها اليوم منطقة طريف والتي سجلت 6 وأعلاها جازان مسجلة 26مئوية.

وأكد أن الرياض سجلت اليوم 12مئوية وهي أقل من فجر السبت الماضي بـ 8 درجات.

وأضاف أن السماء من المتوقع أن تكون صحوًا عدا بعض الغيوم على شمال المنطقة الشرقية وشرق نجران.

كما توقع سقوط أمطار متفاوتة – بمشيئة الله- بين مناطق؛ عسير ونجران.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأكد أن الحالة يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على بعض المرتفعات.