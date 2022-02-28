احذر.. عقاقير لإنقاص الوزن تحتوي على مادة محظورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف خبير تغذية مصري أن بعض عقاقير إنقاص الوزن تحتوي على مادة محظورة دولياً.



وقال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن كثيراً من دول العالم حرَّمت استعمال تلك الأدوية لاشتمال المادة الفعالة فيها على مواد ضارة كالمخدرات.

وأضاف، خلال لقائه على القناة المصرية الأولى، أن إعلانات إنقاص الوزن تركز على نفسية المريض.

وأوضح أن هناك ثلاث أنواع من أدوية إنقاص الوزن: نوع تم الاعتراف به من وزارة الصحة العالمية، وهي حقن تُحقن في البطن تساعد على سد الشهية، مشدداً على ضرورة تناولها تحت إشراف الطبيب.

وبيَّن أن النوع الثاني يساعد على سد الشهية بطريقة عنيفة، تُركز على مركز الشبع في المخ، فتصد الإنسان عن الطعام خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة العصبية وسرعة نبض القلب، وفي النهاية ينجح الإنسان في خسارة الوزن لكن مقابل تأثر صحته سلبياً، وبمجرد التوقف عن أخذ الدواء يزيد الوزن من جديد.