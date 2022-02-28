شركة "جوجل" تعلن تعليق خدمة "خرائط جوجل" في أوكرانيا بشكل مؤقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "جوجل"، الإثنين، تعليق خدمة "خرائط جوجل" في أوكرانيا بشكل مؤقت.



وقالت الشركة، في بيان، إنها عطلت مؤقتا في أوكرانيا بعض أدوات خرائط جوجل التي توفر معلومات مباشرة حول ظروف حركة المرور ومدى ازدحام الأماكن المختلفة.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات "من أجل سلامة المجتمعات المحلية في البلاد، بعد التشاور مع مصادر بما في ذلك السلطات الإقليمية".

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".