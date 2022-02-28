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وزير الداخلية الأردني توجه بالإفراج عن 466 موقوفاً إدارياً

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القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن وزير الداخلية مازن الفراية، وجه الحكام الإداريين بالأفراج عن 466 موقوفاً ادارياً من غير الموقوفين من طالبي الخاوات والاتاوات.

وجاء قرار الوزير الفراية بحسب بيان صحفي للوزارة أمس الأحد، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الافراج عنهم لن يشكل خطرًا على الأمن والنظام العام.

ويأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفة، وبهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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