شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على مخزن أسلحة ومتفجرات لتنظيم داعش الإرهابي بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت القوات الأمنية العراقية ،على مخزن أسلحة ومتفجرات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أنه من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت وكالة ال استخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط مخزن للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي قرب جسر سكة القطار في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، بداخله 24 عبوة ناسفة نوع جلكان و24 مسطرة تفجير و8 عبوات ناسفة نوع صفائح".

وأوضحت أن العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع مديرية شرطة هيت ومكتب متفجرات هيت، حيث تم رفعها من قبل قوات الجهد الهندسي المرافق للقوة.