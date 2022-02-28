شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبناني: 69% من المواطنين حصلوا على جوازات سفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن طلبات الحصول على جواز سفر تخطت خلال عام ونصف تقريبا أضعاف الطلبات التي تم تقديمها خلال السنوات السابقة، موضحة أن الأغلبية العظمى من المواطنين ‏حصلت على جوازات سفر دون استعمالها، وذلك بنسبة بلغت حوالي 69 %.

وذكرت المديرية، في بيان، أنها تشهد منذ أكثر من عام ونصف ازديادا كبيرا في إعداد المواطنين الراغبين في استصدار جوازات سفر لبنانية، على الرغم من أن أعدادا كبيرة تفوق 15 ألف جواز سفر لبناني قد تم إنجازها في مراكز الأمن العام ولم تستلم من قبل أصحابها.

وأوضحت أن الإقبال الكبير على استصدار جوازات سفر انعكس بوجود زحام شديد في مراكز الأمن العام المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، كما أدى إلى تعذر تسيير كافة طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجستية.

وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولا إلى إطلاق المنصة الإلكترونية ‏لحجز مواعيد محددة لهم مسبقا لتقديم طلبات جوازات السفر.

وأضافت أنه بالرغم من كل هذه التدابير، استمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر استصدار جوازات سفر، هم بحاجة ملحة إليها، مؤكدة أن حوالي 20 ألف مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في العام الماضي، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام أن ازدياد الضغط الكبير بسبب كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة قد فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقا والتي تأخذ في عين الاعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما اثر سلبا على مخزون الجوازات.

وأشارت المديرية إلى أنها سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين، من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات القادمة وأحالت المعاملات الرسمية إلى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب.