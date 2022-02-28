شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط تخصص رحلات جوية لنقل الجالية المغربية بأوكرانيا عبر ثلاث دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط المغربية تخصيص رحلات جوية لصالح الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، والتي تتألف بشكل أساسي من الطلاب.

وذكرت الشركة، في بيان الأحد، أنه بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، ستسير الشركة رحلات جوية بأسعار منخفضة من البلدان المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه سيتم تسير ثلاث رحلات انطلاق من بوخارست برومانيا، وبودابست بالمجر، وارسو ببولندا، في اتجاه مطار الدار البيضاء.