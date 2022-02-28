شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسعى لعقد قمة طارئة لدول منظمة "الإيجاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق عن اتصالات تُجرى لعقد قمة طارئة لدول منظمة الإيجاد سوف يحدد مكان و زمان انعقادها وأجندتها في القريب العاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقاء الصادق مع رئيس بعثة منظمة الإيجاد بالسودان الدكتور عثمان بليل والذي تناول بحث تطورات الأوضاع في السودان والإقليم في ضوء رئاسة السودان لمنظمة منظمة الإيجاد.

من جانب آخر تطرق رئيس بعثة منظمة الإيجاد بالسودان، عثمان بليل لعدد من الأنشطة و المشاريع التي تنفذها المنظمة في السودان في مجالات الصحة والثروة الحيوانية و بالزراعة بتمويل من وكالة التنمية الألمانية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأوضح بليل أن منظمة الإيجاد أجرت العديد من المشاورات السياسية مع رؤساء الأحزاب والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني منذ شهر يناير الماضي في مسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.