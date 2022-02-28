شكرا لقرائتكم خبر عن هل النية لصلاة الليل تختلف عن نية صلاة الوتر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم نية صلاة الليل والوتر.

وقال الشيخ الخثلان ردا على سؤال : ” هل نية صلاة الليل تختلف عن نية صلاة الوتر؟، بأن بعض الفقهاء فرق بينهما.

وأضاف أن الأظهر أنه لا فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: “فصلاة الليل يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، فالنية الواحدة تكفي لصلاة الليل ثم يختمها بالوتر”.