شكرا لقرائتكم خبر عن هل النية لصلاة الليل تختلف عن نية صلاة الوتر؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم نية صلاة الليل والوتر.
وقال الشيخ الخثلان ردا على سؤال : ” هل نية صلاة الليل تختلف عن نية صلاة الوتر؟، بأن بعض الفقهاء فرق بينهما.
وأضاف أن الأظهر أنه لا فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة”.
وتابع الشيخ سعد الخثلان: “فصلاة الليل يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، فالنية الواحدة تكفي لصلاة الليل ثم يختمها بالوتر”.
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