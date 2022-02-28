شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المرور» بشأن إصدار رخصة القيادة لغير المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يجوز لغير المواطنين الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مقيم قال فيه “كان عندي رخصه قيادة خاصة وطلعت خروج نهائي والآن أنا بالمملكة والمهنة سائق درجة تانية نقل خفيف هل يمكن استخراج رخصة مهنية؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحبا بك، يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة على أن تتلاءم الرخصة مع مسمى مهنته”.