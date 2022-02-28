شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 1358 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أنه تمكن خلال أسبوع من انتزاع 1358 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الأحد، أن فريق المشروع تمكن من انتزاع 60 لغمًا مضادًا للأفراد، و1094 لغمًا مضادًا للدبابات، و194 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري.

ولفت إلى أنه ارتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال فبراير إلى 7898 لغما، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 322 ألفا و789 لغما زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في أرجاء اليمن، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.