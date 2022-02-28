شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرى مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، هاتفيا الأحد، مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية بغية توحيد المواقف العربية.

وكتب وزير الخارجية الجزائري، تغريدة على حسابه بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، أعرب فيها عن سعادته بالتواصل مع وزير الخارجية سامح شكري، مشيرًا إلى تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية بغية توحيد المواقف العربية على ضوء سنة التشاور والتنسيق.

وأضاف أن هذا التواصل يأتي عملًا بتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ والتي تأكدت خلال زيارة تبون إلى القاهرة.