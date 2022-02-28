شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويعتدي على طفل لرفعه علم فلسطين بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 3 فلسطينيين في القدس المحتلة، أحدهم من حي الشيخ جراح.

وقالت مصادر في القدس إن قوات الاحتلال احتجزت الشاب المقدسي شادي نصار في منطقة باب العامود، ثُمّ اقتادته للتحقيق في مركز شرطة البريد في شارع صلاح الدين، كما اعتدت قوات الاحتلال على طفل بسبب رفعه علم فلسطين في منطقة باب العامود.

وفي حي الشيخ جراح، حيث تواجه عائلات تهديدات بالتهجير القسري بهدف إحلال مستوطنين مكانهم، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي خالد الزير أثناء تواجده في الحي تضامنا مع ساكنيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المُحرر وسام كاشور، من حارة السعدية بالقدس القديمة.