شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن التحقق من الآيبان للدفعة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي للمستفيد قبل تاريخ “10 فبراير” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد التحقق من الآيبان بعد تغييره.

وقال المستفيد في سؤاله “السلام عليكم غيرت الحساب البنكي في الموقع ووصلتني رسالة يتم التأكد من صحة البيانات، والآن مر قرابة أسبوعين والحال على ما هو عليه؟ فما السبب؟.

وأجاب البرنامج بقوله “وعليكم السلام، في حال تم تغيير الايبان البنكي قبل تاريخ “10 فبراير” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، نسعد بخدمتك”.