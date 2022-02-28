شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة ثقافة الجزائر: تعزيز العلاقات الثقافية مع مصر عبر اتفاقيات سينمائية ومسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي، أن العلاقات الثقافية بين مصر والجزائر متأصلة وممتدة، مشيرة إلى أنه من الممكن تعزيزها عبر إبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات الإنتاج السينمائي والمسرحي.

وأوضحت مولوجي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد في أول تصريح صحفي لها، منذ توليها منصبها الأسبوع الماضي - أن تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين عبر هذه الاتفاقيات سوف يتيح للجمهور الجزائري تذوق الفن المصري، وكذلك سوف يطلع الجمهور المصري على الثقافة الجزائرية، وصولا إلى بلورة نموذج ثقافي جديد مشترك.

وأضافت أن الثقافة تعد ركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وأحد أهم الآليات لتعزيز التعاون بين الدول.

وحول استعدادات الجزائر لإطلاق المعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه في الفترة من 24 مارس إلى الأول من أبريل المقبل، أشارت إلى أن الدولة الجزائرية توفر كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه النسخة من المعرض، داعية كافة الناشرين المصريين إلى المشاركة بقوة في هذا المعرض.

وأوضحت وزيرة الثقافة الجزائرية أنه تم وضع منصة رقمية تتيح الزيارات الافتراضية للمعرض مع إمكانية شراء الكتب عن بعد، وتوفير العديد من الخدمات الالكترونية بهدف مساعدة من لم يستطع التنقل بين ساحات المعرض على الاستفادة منه، في إطار حرص الدولة على تشجيع القراءة والثقافة.

كانت الجزائر قد شاركت في معرض القاهرة الدولي الـ53 للكتاب، والذي أقيم فى الفترة من 26 يناير الماضي حتى 7 فبراير الجاري، بأكثر من 600 كتاب ومنشور في مختلف المجالات الأدبية، والتاريخية، والتراث الثقافي والعمارة.