شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة في أجهزة أبل لا بد من تفعيلها.. إليكم الطريقة بالتفصيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سعد الضاوي بتفعيل ميزة مهمة في أجهزة أبل، والتي تتيح العثور عليه وتحديد مكانه في حال فقدانه.

وقال الضاوي، عبر حسابه في “تويتر”، يمكن تفعيل الميزة من خلال تجربة إغلاق الجهاز، ويظهر خيار يتم الضغط عليه، وعند الموافقة يتم تفعيل الميزة.

وتابع الضاوي أن هذه الميزة متاحة في التحديث الجديد ios15 وأضافتها أبل في التحديثات الجديدة، موضحا أن هذه الميزة تجعل البطارية تعمل حتى في حالة إغلاق الجهاز مما يسهل العثور عليه من خلال تطبيق تطبيق فايند ماي ايفون.