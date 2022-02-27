شكرا لقرائتكم خبر عن حظرته على واتساب.. عريس يخلع عروسه بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة غريبة، أقدم عريس على خلع عروسه، بسب حظرها له على واتساب، إضافة إلى حظر رقم جواله.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها ” عكاظ”، فقد تقدم عريس بدعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في جدة للمطالبة بخلع عروسته بعد مرور 3 شهور من عقد القران.

محكمة الأحوال الشخصية، قضت بإلزام العروس بإعادة المهر والشبكة للعريس مقابل خلع العروسين.

وكانت محكمة الأحوال، قد تلقت دعوى من عريس أفاد في دعواه أنه عقد قرانه على فتاة جامعية وقدم لها مهراً قدره 50 ألف ريال وشبكة عبارة عن طقم ذهب.

وفي حيثيات الدعوى أيضا أنه جرى الاتفاق على أن يكون الزفاف في وقت لاحق وقريب.

وأوضح العريس في دعواه أن كثرة المشاكل بيننا قامت العروس بعمل حظر لرقم جوالي وكذلك حظر على «الواتساب».

وتابع قائلا : لم أستطع التواصل معها بالاتصال الهاتفي أو الواتساب وتواصلت مع والدها دون جدوى وعليه أطلب إلزامها للانقياد لبيت الزوجية أو أن تعيد لي مهري وشبكة الخطوبة.

وقرر العريس أنه لا مانع لديه من مخالعة عروسه مقابل أن تعيد له كامل المهر وطقم الذهب المسلّم.

جاء ذلك بعد جلسة مواجهة عن بُعد والاستماع لشهود بين الطرفين.

كما طلبت المحكمة من طرفي النزاع الحضور للمحكمة وامتثل كل الأطراف لذلك، وسلّمت العروس ذهب الشبكة المسلّم لها عند عقد النكاح.

وقد تم تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية.