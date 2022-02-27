شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد تشرح الصدور.. عودة الأطفال من عمر 7 سنوات وما فوق للصلاة داخل المسجد النبوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نشرت وكالة الأنباء السعودية ” واس” اليوم عدد من الصور لعودة الأطفال من عمر 7 سنوات وما فوق للصلاة داخل المسجد النبوي وأروقته وساحاتها ومرافقه، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان، مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بالمسجد.

وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن السماح لهم بدخول الحرمين الشريفين بشرط ظهور حالتهم “محصن” في تطبيق “توكلنا”.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت سابقًا عن بدء استقبال الفئات العمرية من 5 إلى 11 عاماً لتلقى لقاح فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.