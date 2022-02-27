شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية بمنطقتي مكة وعسير.. أتربة وغبار يعيق الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي عسير ومكة المكرمة، خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة على منطقة عسير استمرار تأثير العوالق الترابية والتي تسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من بيشة وتثليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين.

وفي منطقة مكة المكرمة، تشمل الحالة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تتسبب أيضا في تدني الرؤية على كل من “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة 23:00 من مساء اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.