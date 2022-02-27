شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتعمد صدم دورية أمنية .. والشرطة تطيح به والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن تعمد صدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها في أحد الأحياء السكنية، ومحاولته الهرب من الموقع.
وأضاف أنه تم التعامل معه التعامل بما يقتضيه الموقف، وتحييد خطره عن مرتادي الطريق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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