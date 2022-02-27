شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالخارجية التونسية: لم يتحدد موعد أول طائرة لإجلاء رعايانا بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسي، أنه لم يتحدد بعد موعد إقلاع أول طائرة؛ لإعادة الجالية التونسية بأوكرانيا.



وقال الطرابلسي - في تصريح خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الأحد إن أفراد الجالية بصدد العبور إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وسيتم الإسراع في إجلائهم إلى تونس بشكل عاجل، موضحا أن كل المشاكل تم تجاوزها بما فيها التأشيرات بعد لقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي مع سفيري رومانيا وبولندا، مشيرا إلى أن التونسيين الحاملين لجوازات سفر منتهية الصلاحية بإمكانهم التوجه لسفارة بولندا أو رومانيا من أجل مدهم بوثائق للخروج من البلد.



يذكر أن وزارة الخارجية التونسية أوضحت، أمس، أن وزارة الدفاع والناقلة الوطنية على جاهزية تامة لتأمين الرحلات الجوية اللازمة للجالية التونسية حال دخولهم إلى الأراضي الرومانية والبولندية، موضحة أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية بأوكرانيا بإشراف مباشر من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عقدت اجتماعا افتراضيا مع كل من ممثلي وزارة الدفاع الوطني والخطوط الجوية التونسية؛ من أجل الاستعداد الجيد لتأمين عودة أفراد الجالية بأوكرانيا إلى تونس.