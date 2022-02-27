شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية وبرد وسيول.. توقعات بهطول أمطار على ثلاث مناطق الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، فرصة هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الثلاثاء بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، وفقا لـ”طقس العرب”، تكاثر السحب الركامية الرعدية بعد طول انقطاع على طول المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم من الثلاثاء، على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ومن المتوقع، تساقط الأمطار على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد، مع احتمالية لتشكل السيول وجريان الأودية.