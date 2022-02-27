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الرئيس التونسى: لابد من توفير كل الظروف المناسبة لمواطنينا العالقين بأوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة توفير كل الظروف المناسبة لمواطنينا العالقين في أوكرانيا أو ببعض الدول المجاورة ومساعدة الراغبين منهم على العودة إلى أرض الوطن.


وقال سعيد - خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان ووزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية - إن الدولة التونسية لن تبخل أبدًا حتى على شخص واحد بالإحاطة والرعاية في كل مكان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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