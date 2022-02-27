شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: لابد من توفير كل الظروف المناسبة لمواطنينا العالقين بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة توفير كل الظروف المناسبة لمواطنينا العالقين في أوكرانيا أو ببعض الدول المجاورة ومساعدة الراغبين منهم على العودة إلى أرض الوطن.



وقال سعيد - خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان ووزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية - إن الدولة التونسية لن تبخل أبدًا حتى على شخص واحد بالإحاطة والرعاية في كل مكان.