“الداخلية” تكشف عدد المخالفات لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس : كشفت وزارة الداخلية، عن عدد المخالفات للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع بالمملكة. وأوضحت أن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت “COVID-19” (18576) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 7/ 1443هـ حتى 25/ 7/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (5466)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3179) مخالفة، والشرقية بـ (2616)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1804)، ومنطقة حائل بـ (959)، ومنطقة الجوف بـ (907)، ومنطقة القصيم بـ (891)، ومنطقة تبوك بـ (590)، ومنطقة الباحة بـ(529) ، ومنطقة جازان بـ (499)، ثم منطقة عسير بـ (437)، ومنطقة نجران بـ (404)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (295). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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