شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإسلامية تُعلن بدء التقديم في برامج الدراسات العليا للعام 1444هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن بدء التقديم في برامج الدراسات العليا، ” 17 برنامج” للعام الجامعي 1444هـ في التخصصات النظرية والعلمية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. * البرامج: 1- التخصصات النظرية: – برنامج الاقتصاد الإسلامي – دكتوراه. – برنامج الاقتصاد الإسلامي – ماجستير. – برنامج المهارات اللغوية – دبلوم عالي. – برنامج التوجيه والإرشاد (خاص بطلاب المنح) – دبلوم عالي. – برنامج الدعوة والثقافة الإسلامية – دبلوم عالي. – برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (خاص بطلاب المنح) – دبلوم عالي. 2- التخصصات العلمية: – كلية الهندسة (الطاقة المتجددة، الميكاترونيكس والربوتكس، الهندسة وإدارة التكنولوجيا). – كلية الحاسب الآلي (علم الحاسب الآلي، الواقع الافتراضي والألعاب، علم البيانات (يقدم بالشراكة مع جامعة Rutgers- أمريكا) تقنيات أمنية (يقدم بالشراكة مي جامعة UTM- ماليزيا). – كلية العلوم (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الماجستير المهني في المختبرات الصناعية). * موعد التقديم: 1- التخصصات النظرية: – التقديم مُتاح الآن من اليوم الأحد بتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م. 2- التخصصات العلمية: – التقديم مُتاح الآن من اليوم الأحد بتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/08/20هـ الموافق 2022/03/23م. * طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي – (اضغط هنا).

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