مجموعة سوني تكشف خوذة جديدة لجهاز بلايستايشن 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

كشفت مجموعة سوني خوذة جديدة للواقع الافتراضي لأجهزة اللعب "بلايستايشن 5" تعزيزاً لطموحاتها في سوق تشهد طفرة كبيرة.



وكانت المجموعة اليابانية أطلقت في مرحلة أولى اكسسواراً أول من هذا النوع في 2016 لجهاز ألعاب الفيديو الشهير بنسخته السابقة.

وتتسم خوذة "بلايستايشن في ار 2" ذات الأبيض والأسود، بشكل استشرافي وبسهولة أكبر في الحمل. ولم يعلن سعرها ولا تاريخ طرحها.

وقال مصمم الحوذة يوجين موريساوا: "كانت لدينا أصلاً خوذة شبه مكتملة مع الطراز الأول لذا لم نكن نريد أن نغير تجربة المستخدم بصورة جذرية. ما أردت تغييره هو جعل الجهاز أصغر وأخف".

ومن ميزاتها الفنية شاشة عالية الوضوح "أوليد"، و4 كاميرات مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس في الألعاب.

كما يمكن تعديل الجهاز ليتناسب مع المستخدمين الذين يضعون نظارات. وتتيح فتحات أيضاً دخول الهواء لمنع تشكل البخار.

ونجحت سوني في بيع أكثر من 5 ملايين نسخة من خوذتها الأولى في العالم بأكثر الاكسسوارات مبيعات في سوق آخذة في التوسع.

وأظهرت دراسة لشركة "بي دبليو سي" أن قطاع الواقع الافتراضي درّ حوالى 1.8 مليار دولار في 2020، مع توقعات بنمو قرب 30 % بحلول 2025 لتقرب قيمته من 7 مليارات دولار.