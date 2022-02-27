دراسة: إقبال غير مسبوق على حبوب الإجهاض في تكساس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت دراسة جديدة أن الطلب على حبوب الإجهاض المرسلة من خارج الولايات المتحدة ازداد بشكل غير مسبوق بولاية تكساس بعد الأول من سبتمبر.



ويأتي ذلك بعدما حدت سلطات تكساس بشكل كبير من إمكان اللجوء الإجهاض.

وتحظر هذه الولاية الجنوبية منذ الأول من سبتمبر/ أيلول عمليات الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما إن يصبح نبض قلب الجنين مسموعا بعد حوالى 6 أسابيع من الحمل، عندما لا تكون معظم النساء على علم بالحمل.

واستند مقال نشر الجمعة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إلى أرقام من شركة Aid Access النمساوية التي توفر حبوب أدوية الإجهاض الطبي للنساء في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة تخصص بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ومايو/ أيار 2021 ما معدّله 10,8 طلبيات يومياً لولاية تكساس قبل بدء العمل بهذا القانون الجديد، أما في الأسبوع الذي أعقب تطبيق القانون، فتلقت 137,7 طلباً يومياً.

وفي الأسابيع الثلاثة التالية، أصبحت الشركة تتلقى 37,1 طلباً يومياً، أي 3,4 مرات أكثر من الفترة المرجعية.

وفي الربع التالي (من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021) ، كانت لا تزال تلبي 29,5 طلباً يومياً، بزيادة مقدارها 173%، وهو رقم يفوق عدد الطلبات من الولايات الأميركية الأخرى.

وكان معهد "جوتماشر" الذي ينشط دفاعاً عن الإجهاض أشار الخميس إلى أن حبوب الاجهاض أصبحت عام 2020 للمرة الأولى الوسيلة المعتمدة في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة (54%).