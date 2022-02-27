شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": المملكة تجاوزت جميع موجات وباء كورونا بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن المملكة تجاوزت الموجة الحالية والموجات السابقة من وباء كورونا بنجاح، مشيدا بوعي المجتمع ومستويات تلقي اللقاحات والإقبال عليها.

وقال العبد العالى خلال مؤتمر الصحة لبحث مستجدات كورونا، إن المنظمات العالمية والجهات المتخصصة لازالت تضع المملكة في مراكز عالية ومتقدمة سواء على دول مجموعة العشرين أو على العالم بأسره، وذلك حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية".

وأوضح المتحدث باسم الصحة بالمملكة أن منحنيات الإصابات اليومية تنخفض بأكثر من 90 %، وصاحب ذلك تراجع وانخفاض في الحالات الحرجة إلى 45%، مؤكدا أن الاتجاهات إيجابية ومبشرة، لافتا إلى أن جرعات التطعيم المعطاة في المملكة تجاوزت الـ60 مليون جرعة.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق المملكة كافة، ليصبح الإجمالي 744 ألفا و 374 إصابة .