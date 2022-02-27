شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى يعلن اكتشاف عددا من حقول الغاز الطبيعى فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزي بن عبدالعزيز، بأن شركة الزيت العربية السعودية أرامكو تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وفق بيان صحفى للوزارة .

وقال بن عبد العزيز، إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون -1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلومتراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأضاف أنه تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضاً على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.