شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مواطن و3 مقيمين تورطوا في مشاجرة جماعية بمقهى شعبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة محافظة جدة، ألقت القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ظهروا في مقطع فيديو إثر مشاجرة جماعية بينهم بمقهى شعبي.
وأكد أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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