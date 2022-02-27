شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏أصدرت القوات الخاصة بأمن الطرق تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (بيشة -تثليث). وذكرت قوات أمن الطرق أنها تود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية. وأشارت إلى ضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

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