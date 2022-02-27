“الأرصاد” تتوقع تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة في هذا الموعد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية اعتباراً من يوم الأربعاء القادم وتستمر لعدة أيام.
وأوضح المركز أن التقلبات تتضمن عدة ظواهر جوية متوقعة تشمل رياحا نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتفاوتا في درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج.
وكان المركز قد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، على أن تبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية، ويسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.
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