شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم الاستغناء عن “الكمامة” بعد انخفاض الحالات؟ .. متحدث الصحة يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الاستغناء عن ارتداء الكمامات، يخضع لتقييمات مثل باقي الإجراءات الاحترازية.

وأكد العبدالعالي، أن الجميع لاحظ أن ارتداء الكمامات أمر صحي، وأمر إيجابياته تتجاوز موضوع الجائحة، لذلك توصيتنا أن نحافظ على السلوكيات الصحية السليمة، وارتداء الكمامة عند وجود ازدحام والتواجد في أماكن التهوئة فيها غير صحية، وكذلك عند الإصابة بعارض صحي.

من جهة أخرى، أكد متحدث الصحة، انخفاض مستويات الإصابات اليومية بكورونا بنسبة 90%، وانخفاض الحالات الحرجة بنسبة 45% .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 995 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 609 حالة.

وأوصت بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا كارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.