شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الثانية.. وزارة الدفاع تُعلن نتائج قبول المتقدمين على بوابة التجنيدج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج قبول الدفعة الثانية للمتقدمين على بوابة التجنيد الموحد 1443هـ لهذه الفترة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: * ملاحظات هامة: 1- سوف يتم نشر القبول على دفعات (تدريجياً). – اشتراط التحصين ضد فايروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي ولدخول جميع مرافق وزارة الدفاع. الرتب العسكرية (الفترة السابقة): 1 – جندي. 2 – جندي أول. 3 – عريف. 4 – وكيل رقيب. 5 – رقيب. أفرع القوات المسلحة: 1- القوات المسلحة السعودية. 2- القوات البرية الملكية السعودية. 3- القوات الجوية الملكية السعودية. 4- القوات البحرية الملكية السعودية. 5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. 6- قوة الصواريخ الاستراتيجية. 7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة. 8- قيادة القوات المشتركة. للاستعلام عن نتائج قبول التجنيد الموحد: – رابط الاستعلام (اضغط هـنـا).

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