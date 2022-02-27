علاج ثلاثي يطيل حياة مصابي سرطان البروستات.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حقق الطب إنجازاً خارقاً باعتماد علاج ثلاثي في بريطانيا يعد بمنح المصابين بسرطان البروستات مزيداً من سنوات الحياة الصحية ويحدّ من الوفيات بمعدل الثلث، وفقا للبيان.



ويتضمن النظام العلاجي نوعين من العقاقير المعتمدة إضافةً لدواء هرموني جديد عبارة عن مضاد الأندروجين (دارولوتاميد).

وقد أثبت الدواء الجديد، وفقاً لما ذكر تقرير "ديلي ميل"، فعاليته كعلاج بذاته خلال المراحل الأولى من المرض سيما لدى إعطائه لمرضى توقفوا عن الاستجابة لأدوية أخرى. وأثبتت دراسة تجريبية جديدة أنه لدى مزجه بالعلاجات المعيارية الأخرى يتميز بفعالية كبرى على المرضى الذين تفشى السرطان في أنحاء جسدهم. ولفتت البروفسورة أليسون بيرتل، استشاري الأورام السريرية في مستشفى لانكشير التعليمي التابع لصندوق تعاضد هيئة الخدمات الصحية العامة في بريطانيا، إلى أن التقدم المحرز مشوق للغاية.

وقالت مضيفةً: " لم يسبق أن كان لدينا الخيار بوجود علاج ثلاثي كهذا. وتوفر الدراسة دليلاً قوياً على أهمية إضافة (دارولوتاميد) على العلاجين الكيميائي والهرموني المعتمدين كما أنه يساعد الرجال من المصابين بسرطان في المرحلة المتقدمة من العيش لفترة أطول بصحة أكثر وألم أقل."