شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد التغذية السليمة للحامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من أولى خطوات الحمل السليم التغذية الجيدة للحامل حيث من المهم أن تحرص على تناول الغذاء المفيد.. إليكِ طرق التغذية السليمة للحامل..



تعتبر التغذية من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها المرأة الحامل للحفاظ على صحتها وعلى صحة الجنين، وهذا من خلال اللجوء إلى تناول الأطعمة المفيدة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، ولهذا يجب اختيار غذاء الحامل بعناية تحت إشراف طبي، إليكم التغذية السليمة للحامل..

فوائد التغذية السليمة للحامل

الوقاية من الإصابة بالأنيميا أثناء الحمل والناتجة عن نقص الحديد.

تقوية المناعة مما يقي من الإصابة بالأمراض المعدية.

تكوين خلايا الدم وبناء عظام الجنين.

تقوية جسم المرأة استعدادا لعملية الولادة.

المساعدة على تكوين حليب الرضاعة لدى الحامل.

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حتى يتم التغذية السليمة للحامل يجب عليها أن تتناول أنواعا مختلفة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الضرورية للحمل ومن أهم العناصر:

حمض الفوليك

من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك والذي له الكثير من الفوائد للحامل وللجنين، حيث إنه يساعد على تطور خلايا الجنين، كما أنه يساعد على الوقاية من عيوب الأنبوبة العصبية الخلقية.

الجدير بالذكر أن النقص في حمض الفوليك أثناء الحمل يؤثر سلبًا على صحة الجنين، ولهذا من المهم تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك ومنها الخضروات الخضراء الداكنة مثل السبانخ والبازلاء والبقوليات مثل الحمص والعدس والفاصولياء السوداء.

حتى تتم الوقاية من الأنيميا ونقص الحديد بالجسم يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، حيث إنه يزيد من تقوية الدم عند الحامل إلى جانب حماية الجنين من الأنيميا ما بعد الولادة، ويتواجد الحديد في اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة والخضروات الورقية، ومن المهم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والتي تزيد من امتصاص الحديد في الدم.

من المعادن المهمة التي تحتاجها الأم الحامل لتقوية عظامها كما أنه مهم للجنين، حيث إنه يعتبر من العناصر المهمة لتكوين العظام والأسنان ويتواجد الكالسيوم في العديد من الأطعمة المختلفة مثل اللبن والزبادي والأسماك والخضروات مثل البروكلي، كما أن الطبيب قد يصف إلى الحامل مكملات الكالسيوم في فترة الحمل.

الكربوهيدرات مهمة للحصول على الطاقة في الجسم حيث يوجد نوعان من الكربوهيدرات وهي الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفول والبقوليات والبطاطا، أما الكربوهيدرات المكررة فتوجد في عسل النحل وعصائر الفواكه وسكر المائدة ولكنها ليست ذات قيمة غذائية كبيرة، ولكنها تزيد من السعرات الحرارية إلى الطعام.

المرأة الحامل عليها بتناول البروتين الغني بالأحماض الأمينية وخاصة البروتين الحيواني والحبوب والبقوليات والأسماك والدجاج والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات.

يوجد بعض النصائح لتناول الأكل الصحي للحامل في الشهور الأولى من الحمل ومن أهمها:

- يجب تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل الأوميجا 3 التي توجد في الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والمكسرات.

- الحرص على الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، والتي تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامين والمعادن الضرورية.

- تناول الأكلات التي تحتوي على البروتين مثل الدواجن والأسماك والبيض والبقوليات.

- تناول الأكلات التي تحتوي على حمض الفوليك والذي يكون مهما في الشهور الأولى لحماية الجنين من التشوهات الخلقية، ومنها الحمضيات والخضروات الورقية والفاصولياء المجففة.

- الألبان مهمة للحامل في الشهور الأولى، وهذا لأنها تحتوي على الكالسيوم المهم لبناء عظام الجنين.

- من المهم تناول كمية وفيرة من الماء، وهذا للوقاية من بعض الأعراض التي تظهر في بداية الحمل ومنها الإمساك.

- على الحامل التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين واستبدالها بالمشروبات والعصائر الطبيعية.