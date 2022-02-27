شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم، على هامش أعمال مؤتمر "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، محورية الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية"، المنعقد على مدار اليوم وغدا، بالتعاون بين كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للجامعة والشبكة العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وصرحت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بأن مذكرة التفاهم تأتي اتساقا مع أهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتركز بالأساس على تعزيز جهود بناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتفق والأولويات والشواغل العربية.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها من خلال تنسيق المواقف لوضع قضايا حقوق الإنسان في الإطار الصحيح عند طرحها في المحافل الإقليمية والدولية.

وتنخرط مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار جهود تعزيز التواصل بين آليات منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.