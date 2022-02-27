شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن المستوطنين اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية برفقة حاخامات قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي إلى اقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل ، ووثقت مؤسسات بالقدس أن 900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.