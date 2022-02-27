شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين أحدهم من حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، 7 فلسطينيين في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما تم اعتقال فلسطيني آخر من بلدة "ترقوميا" بالخليل.

وقالت مصادر بالقدس" إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين أحدهم من حي الشيخ جراح ويدعى موسى خلف بعد أن قدم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير شكوى ضده لدى الاحتلال".