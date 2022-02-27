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"المستقلة للانتخاب" الأردنية: بدء الطعون على قوائم المرشحين الأولية

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القاهرة - سامية سيد - وأوضحت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، أنه واستنادا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021، فإنه يحق لكل ناخب الطعن بقرارات مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها .

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، قد نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الأول ،الجمعة، ولمدة يومين، القوائم الأولية للمرشحين، بعد الانتهاء من مرحلة الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ممن رفضت طلبات ترشحهم وذلك وفقاً لأحكام القانون.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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