شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة المغربية": نحو 5.7 مليون شخص تلقوا الجرعة المعززة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تلقي 8736 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة إلى 5 ملايين و698 آلاف و17 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و745 ألفا و113 شخصا، بينما بلغ من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 ألفًا و194 ألفًا و745 أشخاصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.