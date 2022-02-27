شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من وزير الموارد البشرية لجميع القطاعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تعميمًا ‏لجميع القطاعات الحكومية يقضي ‏بالالتزام بتطبيق معايير دليل الإخلاء ‏في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ‏بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

‏ويعد الدليل مرجعا لجميع إدارات الأمن والسلامة في الجهات الحكومية من أجل مواءمة ‏خطط الإخلاء ‏للمباني وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة التي تقدمها الجهات المختلفة بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الكوارث لا قدر الله، داعيًا ‏التعميم الجهات الحكومية إلى التوعية بالالتزام بتطبيقه من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

‏يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ‏قد أصدرت عددًا من الأدلة والسياسات والبرامج والإستراتيجيات بالتعاون ‏مع مختلف القطاعات مثل الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ودليل إجراءات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي والدليل الإرشادي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بهدف الوصول إلى مجتمع شامل وموائم.