علامات في العينين تدل على وجود ورم خبيث.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتطور العديد من الأعراض الشائعة المرتبطة بأمراض أخرى نحو السرطان بشكل صامت في الكثير من الأحيان، وبحلول الوقت الذي يظهر فيه السرطان، يكون قد فات الأوان بالفعل، لذا من الأهمية بمكان مراقبة جميع الأعراض التي قد تكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان.



فيما يلي بعض العلامات الشائعة للسرطان التي تظهر في العينين، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

عدم وضوح الرؤية

بينما يرتبط عدم وضوح الرؤية بعدد من المضاعفات الطبية ويتعايش معها الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالرؤية، ويميل كثير من الناس إلى تجاهلها، فإن عدم وضوح الرؤية يرتبط عادة بأورام الرئة الخبيثة، إضافة إلى فقدان البصر وآلام العينين.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن عدم وضوح الرؤية، وفقدان الرؤية، والألم، وعيوب المجال البصري، واحمرار العينين، والوميض، هي بعض الأعراض الناجمة عن الأورام الخبيثة.

آلام العينين

وجدت دراسة بحثية أخرى عن سرطان القولون أن المرضى الذين يعانون من النقائل المدارية يصابون عمومًا بألم في العين، وجحوظ، وفقدان بصري، مع أعراض تظهر عادة لمدة شهرين تقريبًا قبل التشخيص. وجدت العديد من الدراسات الأخرى أيضًا وجود حساسية للضوء والرؤية المزدوجة كأعراض داخلية لسرطان القولون.

احمرار العينين والحكة

قال الخبراء إنه في حالة الإصابة بسرطان الثدي، فإن مشاكل العين التي قد تواجهها المصابات، هي احمرار أو حكة أو حرقة في العين، أو تدميع العينين، أو التهاب الجزء الأبيض، أو الرؤية الضبابية، أو الرؤية المزدوجة.